Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach

Landkreis Konstanz) Unfallflucht - Zeugen gesucht (01.06.2020)

Allensbach (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am Montag im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr in der Konstanzer Straße auf dem Parkplatz des Bahnhof Allensbach ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Passat und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.200 Euro zu kümmern. Ein Zeuge hatte einen etwa 60 Jahre alten Mann mit Bart und grauen Haaren und in Begleitung einer Frau beobachtet, die mit einem gelben VW Bus, Modell T2, an der Unfallörtlichkeit standen. Zur Klärung der Unfallflucht bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Diese werden an den Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97150, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell