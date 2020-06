Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Vorfahrt missachtet - Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zwei Pkw sind am gestrigen Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr, an der Abbiegung von der Grafenäckerstraße in den Schwarzwaldring zusammengestoßen. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem Hyundai auf dem Schwarzwaldring in Richtung Zimmern ob Rottweil, während ein 28-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes auf der Grafenäckerstraße in Richtung Stadtweg unterwegs war. An der dortigen Kreuzung missachtete der Hyundai-Fahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden 28-Jährigen und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Pkw des 57-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro an dem Hyundai und von 2.000 Euro an dem Mercedes. Verletzt wurde niemand.

