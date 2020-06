Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 31

Landkreis Konstanz) Autofahrerin übersieht Motorradfahrer (03.06.2020)

B 31 / L 223 (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und rund 8.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16 Uhr an der Einmündung L 223 / B 31 ereignet hat. Eine 22-jährige Skoda-Lenkerin befuhr die L 223 von Steißlingen kommend in Richtung B 31. An der dortigen Einmündung übersah sie den aus Richtung Eigeltingen kommenden 26-jährigen Motorradfahrer, der gegen die linke Fahrzeugseite des Skoda prallte und in Folge auf die Fahrbahn stürzte. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt und die verunreinigte Fahrbahn von der Abschleppfirma gesäubert werden.

