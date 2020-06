Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weigheim - Trossingen) Unfall mit Fahrzeugüberschlag und knapp 20.000 Euro Schaden

VS-Weigheim - Trossingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit dem Überschlag eines Ford Focus und einem dabei entstandenen Schaden an verschiedenen Verkehrseinrichtungen und dem Auto in Höhe von insgesamt knapp 20.000 Euro ist es am Mittwochabend zwischen Weigheim und Trossingen auf der Kreisstraße 5916 gekommen. Ein 18 Jahre junger Mann fuhr kurz vor 21 Uhr mit dem Ford von Weigheim in Richtung Trossingen und geriet in einer leichten Linkskurve kurz vor Trossingen zu weit nach rechts auf den unbefestigten Rand der Fahrbahn. Im weiteren Verlauf prallte der Wagen gegen einen Müllbehälter, überfuhr ein Verkehrszeichen und beschädigte einen Verteilerkasten eines Telekommunikationsunternehmens. Danach überschlug sich der Ford und blieb erheblich beschädigt auf der Beifahrerseite liegen. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen lediglich leicht verletzt. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den 18-Jährigen zur weiteren Behandlung und Beobachtung über Nacht in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Bei dem Unfall waren die Feuerwehr Trossingen und die Stadtwerke eingesetzt. Auch ein Vertreter des Telekommunikationsunternehmens musste hinzugezogen werden, da durch die Beschädigung des Verteilers mehrere Haushalte in Trossingen nicht mehr versorgt wurden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des mit rund 15.000 Euro beschädigten Autos. An den Verkehrseinrichtungen und dem Verteilerkasten entstand rund 5.000 Euro Schaden.

