POL-KN: (Konstanz) Stromverteilerkasten beklebt (04.06.2020)

Auf frischer Tat ertappt wurde am heutigen Donnerstag gegen 04.30 Uhr eine 21-Jährige, die am Kreisverkehr der Oberlohnstraße einen Stromverteilerkasten mit politisch motivierten Aufklebern beklebte. Bei der Durchsicht ihrer mitgeführten Taschen wurden ein Stapel dieser Aufkleber sowie ein türkisfarbener und einen brauner Permanentmarker aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass sie mit diesen Stiften in der Brücklestraße mehrere Fensterscheiben mit den Worten "PEGL" beschmierte. Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung muss sie sich nun verantworten.

