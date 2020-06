Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Brand bei einer Firma (04.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Brand bei einer Firma in der Straße "Im Oberdorf" wurden Polizei und Feuerwehr in den frühen Morgenstunden gegen 1 Uhr gerufen. Wie sich herausstellte, war in einem Traforaum ein Kondensator durchgebrannt und hatte sich entzündet. Die Feuerwehr konnte den Brand mit Stickstoff schnell ablöschen. Personen wurden nicht gefährdet und es entstand kein Gebäudeschaden. Den Schaden am Kondensator schätzte die Polizei auf eine Summe im niederen vierstelligen Bereich.

