Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Waldmössingen) Zusammenstoß in der Heimbachstraße

Schramberg-Waldmössingen (ots)

Rund 9.500 Euro Sachschaden sind Bilanz eines Zusammenstoßes zweier VW am Mittwoch, 3. Juni. Eine 61-jährige Frau hatte ihren Pkw auf einem Grundstück in der Heimbachstraße abgestellt. Als sie um 14.45 Uhr wieder losfahren wollte und hierzu in die Heimbachstraße in Fahrtrichtung Freudenstadt einbog, übersah sie einen 78-Jährigen, der mit seinem Pkw auf der Heimbachstraße in Richtung Heiligenbronn unterwegs war und stieß mit ihm zusammen. Die Frontairbags im Fahrzeug des 78-jährigen Mannes wurden ausgelöst. Beide Unfallbeteiligten blieben jedoch unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

