Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Sögel (ots)

Am Sonntagabend hat die Polizei Sögel auf der Ludmillenstraße ein Auto angehalten und kontrolliert. Der 29-jährige Fahrer war den Beamten aufgefallen, weil er in Schlangenlinien unterwegs gewesen ist. Ein entgegenkommender Autofahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 29-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

