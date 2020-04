Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Betrunkener Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs

Sögel (ots)

Am Sonntagabend haben Beamte der Polizei in Sögel auf der Ludmillenstraße einen betrunkenen Autofahrer angehalten. Der 29-jährige Mann war zuvor in Schlangenlinien unterwegs und touchierte mit seinem PKW die Bordsteinkanten. Zwei entgegenkommende Autofahrer mussten ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

