Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche in Kindergärten, Unfallflucht & Mann verletzt zwei Polizisten

Rems-Murr-Kreis (ots)

Rems-Murr-Kreis: In Kindergärten eingebrochen

Gleich vier Einbrüche in Kindergärten wurden der Polizei am Mittwochmorgen mitgeteilt.

In Remshalden-Grundbach brachen bislang unbekannte Diebe zunächst in das Paul-Gerhardt-Haus in der Wiesenstraße ein, durchsuchten dort diverse Schränke nach Diebesgut und begaben sich von dort zum evangelischen Kindergarten. Auch dieser wurde nach Diebesgut durchsucht. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

In zwei Kinderhäuser wurde in der Brucknerstraße in Korb eingebrochen. Auch dort suchten die Einbrecher nach Diebesgut und entwendeten diverse Elektroartikel. Zudem wurde versucht in den evangelischen Kindergarten Großheppach einzubrechen, was den Tätern aber offensichtlich nicht gelang. Dennoch entstand beim Einbruchsversuch Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Ob zwischen den Taten, die allesamt zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen begangen wurden, ein Zusammenhang besteht, wird derzeit geprüft. Zu allen Einbrüchen sucht das Polizeirevier Waiblingen nun Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Sonntag und Dienstag einen im Marie-Juchacz-Weg abgestellten VW Tiguan und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum genauen Unfallzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Leutenbach: Mann verletzt zwei Polizisten

Zwei Polizeibeamte wurden bei einem Einsatz in der Nacht zum Mittwoch durch einen 20-jährigen Mann verletzt. Zunächst wurde den Beamten eine Ruhestörung im Lehmgrubenweg, ausgehend von dem 20-Jährigen, mitgeteilt. Als sich schließlich herauskristallisierte, dass der Mann sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, sollte er in eine Fachklinik gebracht werden. Nachdem er sich damit zunächst einverstanden zeigte, wehrte er sich schließlich heftig gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte dabei die Beamten. Zudem beleidigte er die eingesetzten Polizisten. Der Mann, der mit rund einem Promille zudem alkoholisiert war, wurde schließlich in eine entsprechende Klinik eingeliefert.

