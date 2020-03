Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Sachbeschädigungen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen 10 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag einen in der Anton-Schmidt-Straße geparkten Fiat und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Fiat wurde der linke Außenspiegel beschädigt, der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Pollerleuchten beschädigt

Rund 1500 Euro Sachschaden richteten bislang unbekannte Täter am Dienstag im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 22 Uhr in der Albrecht-Villinger-Straße an, indem sie zwei Pollerleuchten beschädigten. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Auto beschädigt

Im Zeittraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag wurde in der Kleinfeldstraße ein geparkter Pkw beschädigt. Bislang unbekannte Täter traten oder schlugen gegen den rechten Außenspiegel des Mercedes Benz, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro entstand.

Zeugenhinweise bitte an des Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Kernen im Remstal: Pkw contra Fahrrad

Am Dienstag gegen 16.20 Uhr fuhr ein Pkw BMW von einer Tankstelle in die Fellbacher Straße ein. Hierbei übersah der 35-jährige Fahrer einen Radfahrer, der die Fellbacher Straße entlangfuhr und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer stürzte auf die Motorhaube des BMW und in der Folge auf die Straße. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro, während am Trekkingrad Sachschaden von ca. 100 Euro entstand. Verletzt wurde der 55-jährige Radfahrer bei diesem Zusammenprall glücklicherweise nicht.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte im Zeitraum von Sonntag, 08.03.2020 bis Dienstag, 17.03.2020 einen in der Urbanstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat Punto und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Auto vs. Pedelec

Schwere Verletzungen erlitt eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, gegen 11:15 Uhr in der Feuerseestraße.

Ein 79-jähriger Renault-Fahrer wollte nach rechts in ein Grundstück abbiegen und übersah hierbei die Radfahrerin, die sich rechts neben dem Pkw auf dem Fahrradweg befand. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-128

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell