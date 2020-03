Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Trickdiebstahl - Mit Faust ins Gesicht geschlagen - PKW landet auf Dach - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Unfall beim Einfahren auf Braunenbergstraße

Eine 45-jährige VW-Lenkerin verursachte am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr einen Verkehrsunfall, als sie aus einem Grundstück auf die Braunenbergstraße einfuhr und mit einem dort fahrenden 64-jährigen VW-Lenker kollidierte. 5700 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Trickdiebstahl

Am Dienstag wurde ein 21-jähriger Opel-Lenker in der Bachgasse von einer männlichen Person unter dem Vorwand angesprochen, dass er die Polizei rufen solle. In dieser Zeit entwendeten zwei weibliche Personen aus dem Fahrzeug des Geschädigten einen kleineren Bargeldbetrag. Anschließend flüchten die Personen. Als der Geschädigte kurze Zeit später die Personen an der Aalener Straße feststellte und die Polizei verständigte, versuchten die Personen abermals zu flüchten. Sie konnten im Rahmen der Fahndung im Bereich der Moschee angetroffen und kontrolliert werden.

Ellwangen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Dienstagvormittag ein 32-jähriger Suzuki-Lenker, als er gegen 9.30 Uhr auf der L 1060 fahrend aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Pkw eines 24-jährigen Mercedes-Lenkers auffuhr, der verkehrsbedingt an der Einmündung zur B 290 anhalten musste. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Wildunfall

Beim Überqueren der Lindacher Straße wurde am Dienstagabend gegen 23.10 Uhr ein Wildschwein von dem Pkw eines in Richtung Mutlangen fahrenden 32-jährigen Opel-Lenkers erfasst und getötet. An dem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von ca. 2500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Lorcher Straße übersah ein 20-jähriger Audi-Lenker am Dienstag, gegen 19.15 Uhr beim rückwärts ausparken einen vorbeifahrenden 35-jährigen Daimler-Lenker. Durch die Kollision entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Lorch: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Dienstag fuhr ein 39-jähriger Fahrzeuglenker gegen 12.30 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Ziegelwaldstraße ein. Dabei übersah er einen dort fahrenden 35-jährigen Fahrzeuglenker und kollidierte mit dessen Fahrzeug. 10.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Mit Faust ins Gesicht geschlagen

Am Dienstag um kurz vor 18:45 Uhr wurde dem Polizeirevier in Aalen eine Körperverletzung auf dem Marktplatz mitgeteilt. Ein 17-Jähriger teilte mit, dass er sich zusammen mit einem Freund auf dem Markplatz, im Bereich des Kubus, auf eine Parkbank gesetzt habe. Kurze Zeit darauf sei ein Mann in Begleitung einer weiblichen Person an ihnen vorbei gelaufen. Der Mann sprach den 17-Jährigen an und fragte ihn, warum er so komisch schauen würde. Nachdem der 17-Jährige ihn aufforderte weiter zu gehen, kam die männliche Person auf ihn zu und es entwickelte sich ein Handgemenge. Hierbei schlug der Mann dem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser dabei verletzt wurde. Anschließend entfernte sich der Angreifer in unbekannte Richtung. Der bislang unbekannte Mann war etwa 175cm groß und hatte eine dünne Statur. Zudem hatte er nach oben gestylte Haare, die seitlich abrasiert waren. Er war mit Jeanshose und Jeansjacke bekleidet. Seine weibliche Begleitung hatte lange braune Haare und war schwarz bekleidet. Nach Angaben des 17-Jährigen hatten beide Personen südländisches Aussehen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beiden gesuchten Personen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: PKW landet auf Dach

Am Mittwochmorgen gegen 07:35 Uhr kam es zu einem Unfall auf der B298, an der Einmündung nach Mutlangen. Eine 23-jährige Lenkerin eines VW Golf befuhr die Gmünder Straße von Mutlangen in Richtung B298. An der Einmündung auf die B298 übersah sie einen VW Polo einer ebenfalls 23-Jährigen, welche auf der bevorrechtigten B298 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Spraitbach fuhr. Die Polo-Lenkerin erkannte die Situation und versuchte mit ihrem Fahrzeug nach links auszuweichen. Dennoch wurde ihr PKW von dem Golf touchiert, kam ins Schleudern und kippte nach etwa 50 Meter auf das Dach. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand, wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden zur Beobachtung mit Rettungswägen in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell