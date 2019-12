Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - Sachbeschädigung einer Fensterscheibe

Am Sonntag, 29. Dezember 2019, kam es zwischen 04.00 und 05.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe einer Bar an der Großen Straße. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 30. Dezember 2019, 00.06 Uhr befuhr ein 22-jähriger aus Goldenstedt mit einem Pkw die Straße "Neuer Markt" trotz eines bestehenden Fahrverbotes. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen, eine schwer und eine leicht verletzte Person

Am Sonntag, 29. Dezember 2019, kam es um 16.42 Uhr an der Kreuzung der Vördener Straße und dem Südring zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 75-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme den Südring und hielt an einer roten Ampel. Ein Streifenwagen mit einem 28-jährigen Polizeibeamten und einer 24-jährigen Polizeibeamtin befuhr die Vördener Straße in Richtung Damme und überquerte bei grünem Lichtzeichen die Kreuzung. Es handelte sich nicht um eine Einsatzfahrt. In diesem Moment fuhr die 75-jährige in die Kreuzung ein, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierdurch wurde der Polizeibeamte leicht und seine Kollegin schwer verletzt. Die 75-jährige blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Ob und welche Ampel für die 75-jährige grünes Licht anzeigte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 65000 Euro. Die Polizisten wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bakum- E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am Montag, 30. Dezember 2019, 07.50 Uhr, stoppte die Polizei in Bakum eine 30-jährige Bakumerin, die mit ihrem E-Scooter (E-Roller) auf der Bahnhofstraße/Ecke Mühlenweg unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde daher vor Ort untersagt, die Bakumerin musste ihren Weg zur Arbeit zu Fuß fortsetzen. Gegen die 30-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sie muss mit einer Geldstrafe und ggf. mit einem Punkt in Flensburg rechnen.

