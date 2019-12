Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilungen des Polizeikommissariats Friesoythe für den Zeitraum 28.12.2019 -29.12.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Diebstahl einer Leiter

Wie der Polizei am Freitag bekannt wurde, kam es im Zeitraum vom 19.12.2019 und 24.12.2019 in der Straße Zum Heidehof in 26169 Friesoythe zu einem Diebstahl einer Leiter. Bislang unbekannte Täter entwendeten die an einem Kirschbaum angelehnte Leiter. Bei der tatbetroffenen Leiter soll es sich um eine ausziehbare Leiter des Herstellers Hailo handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Friesoythe- Diebstahl an/ aus Kfz.

Wie der Polizei ebenfalls am Freitag bekannt wurde, kam es am 22.12.2019 in der Zeit zwischen 21.08 h und 22.10 h zu einem Diebstahl in der Emsstaße in 26169 Friesoythe. Bislang unbekannte Täter demontierten die Frontschürze eines BMW und entwendeten diese. Der tatbetroffene PKW befand sich im Tatzeitraum auf einer Ausstellungsfläche eines Autohauses.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

