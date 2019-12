POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Samstag, 28.12.2019, bis Sonntag, 29.12.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 28.12.2019, im Zeitraum von 11.20 Uhr bis 11.35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Diepholzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein-/Ausparken einen blauen Citroen Berlingo. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (Telefon: 04441 9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 27.12.2019, im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Oldenburger Straße ein weißer Pkw Audi Q2 beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen das Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441 9430) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 28.12.2019, 22.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Lohner mit seinem Pkw VW Golf die Dinklager Straße in Lohne. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 28.12.2019, 12.10 Uhr, wurde in der Rostenstraße in Dinklage ein 39-jähriger Dinklager mit einem Pkw Mercedes angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Dinklager nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingleitet.

Damme - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 29.12.2019, 04.00 Uhr, wurde der Polizei eine verbale und körperliche Auseinandersetzung innerhalb einer größeren Personengruppe auf einer Party an der Robert-Bosch-Straße in Damme mitgeteilt. Zum Einsatz kamen mehrere Streifenwagen. Bislang konnte ermittelt werden, dass ein 28-jähriger aus Damme auf dieser Party äußerst aggressiv aufgetreten sein soll. Viele Besucher fühlten sich durch sein Verhalten offensichtlich stark eingeschüchtert. Der Dammer soll mehrere Personen geschlagen und ebenso einen Schlagstock mit sich geführt haben. Diesen wollte er offensichtlich gegen einen 24-jährigen aus Neuenkirchen-Vörden einsetzen. Dank des beherzten Eingreifens eines namentlich bekannten Zeugen konnte ihm der Schlagstock jedoch abgenommen werden. Mit Eintreffen der Polizei entfernten sich viele der anwesenden Gäste. Hierdurch wurde die Sachverhaltsaufnahme erheblich erschwert. Hinzu kam, dass viele der Gäste, wie auch der beschuldigte Dammer, stark alkoholisiert waren. Durch die Polizei konnten einige Personalien festgestellt werden. Gegenüber dem Beschuldigten wurde ein Platzverweis ausgesprochen und ein Strafverfahren eingeleitet. Durch weiterführende Ermittlungen soll versucht werden, dass Geschehen aufzuklären. Hierzu bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise von Zeugen. Diese sollten sich telefonisch mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) oder Damme (Telefon: 05491 9500) in Verbindung setzen.

Neuenkirchen/Vörden - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, 27.12.2019, 14.40 Uhr, kam es in Neuenkirchen-Vörden auf der Wittenfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 36-jähriger aus Mühlheim/Ruhr befuhr mit einem Pkw Mitsubishi die genannte Örtlichkeit in Richtung Vörden. Aufgrund starken Verkehrsaufkommens musste er sein Fahrzeug stark abbremsen. Dieses bemerkte ein ihm nachfolgender 21-jähriger aus Verl mit einem Pkw VW Polo zu spät. Er fuhr auf den Mitsubishi auf. Ein ebenso aus Verl stammender 43-jähriger Mann fuhr schließlich mit einem Pkw BMW auf den Pkw VW Polo auf. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 6.500,- Euro.

