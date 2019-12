Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 28.-29.12.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 28.12.2019 kontrollieren Polizeibeamte gegen 22:00 Uhr einen 36-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Großenkneten, der mit einem Mercedes die Bether Straße B213 in Cloppenburg befährt. Durch Zeugen gingen im Vorfeld Hinweise ein, dass dieser in Schlangenlinie fährt und beinahe mehrere Verkehrsunfälle verursacht habe. Zunächst versucht sich der Verkehrsteilnehmer, der augenscheinlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss steht, den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Er leistet im Folgenden Widerstand und greift einen der Polizeibeamten an. Der Beschuldigte, bei dem ein Einhandmesser aufgefunden werden kann sowie drogensuspekte Substanzen, kann dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Es folgt unter anderem eine Blutprobenentnahme und die Fertigung mehrerer Strafanzeigen.

Cloppenburg - Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Am 29.12.2019 gegen 02:22 Uhr stoppen Polizeibeamte einen 44-jährigen Fahrzeugführer aus Cloppenburg, der die Kleine Straße in Cloppenburg mit seinem Pkw (Kia) befährt. Es kann festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie alkoholischer Getränke steht. Ihm wird die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta