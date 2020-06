Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen) Unfall am Kreisverkehr - Feuerwehr muss ausrücken

Dunningen (ots)

Da Öl auf die Straße lief, musste die Dunninger Feuerwehr gestern Abend nach einem Unfall ausrücken. Eine 19-Jährige war kurz vor 21 Uhr von Rottweil kommend in Richtung Ortsmitte auf der Rottweiler Straße unterwegs. Als sie in einen dortigen Kreisverkehr einfuhr, musste sie laut eigener Angabe einer Katze ausweichen und verlor daher die Kontrolle über ihren Seat. Sie rutschte in der Folge mit ihrem Pkw gegen eine Verkehrsinsel und anschließend in eine Hecke am Fahrbahnrand. Die Freiwillige Feuerwehr Dunningen musste zur Fahrbahnreinigung mit zwei Fahrzeugen ausrücken, weil nach dem Unfall Öl aus dem Pkw austrat. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro.

