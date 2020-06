Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) An Parkplatzeinfahrt zusammengeprallt

Rottweil (ots)

An der Parkplatzeinfahrt zu einem Baumarkt sind am gestrigen Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, zwei Pkw zusammengestoßen. Ein 46-Jähriger bog um die Kurve in den Parkplatz ein und fuhr dabei zu weit links, sodass er mit dem Fahrzeug eines 70-jährigen Mannes, der ihm entgegenkam, an der linken vorderen Fahrzeugecke zusammenstieß. An den beiden Audi entstand ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

