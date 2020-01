Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bankeinbruch ohne Beute

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Bisher Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in die Volksbankfiliale in der Stiftsallee ein, aus der sie später ohne Beute flüchteten. Nun bittet die Polizei um Hinweise, ob Anlieger oder andere Zeugen in den Abendstunden vor der Tat verdächtige Beobachtungen rund um das Geldhaus gemacht haben.

Ersten Ermittlungen zu Folge hebelten die Einbrecher mit brachialer Gewalt ein Fester auf. Hierdurch gelangten sie gegen 00.20 Uhr in die Filiale. Im Rahmen der weiteren Tatausführung lösten sie hierbei vermutlich einen Alarm aus, sodass sie flüchteten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

