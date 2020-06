Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) BMX-Fahrer leicht verletzt (03.06.2020)

Stockach (ots)

Leicht verletzt hat sich ein 15-jähriger BMX-Fahrer am Mittwoch gegen 16 Uhr, als er an der Ecke Stadtwall / Dillstraße eine lange Fußgängertreppe herunter fuhr. Auf den letzten Metern verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte nach vorne über den Lenker, prallte gegen ein Verkehrszeichen und schlug folglich mit dem Hinterkopf auf die Fahrbahn auf. Der 15-Jährige, der keinen Schutzhelm trug, zog sich eine stark blutende Wunde am Hinterkopf zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

