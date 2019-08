Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Polizei-Dienstfahrrad auf der Insel Wangerooge

Wilhelmshaven (ots)

Wangerooge. Am Sonntagabend, 18.08.2019, ereignete sich gegen 19:40 Uhr auf der Insel ein Verkehrsunfall zwischen einer 65-jährigen Radfahrerin und einem 62-jährigen Inselpolizisten, der mit einem dienstlichen Pedelec unterwegs war. Die Radfahrerin befuhr die Kapitän-Wittenberg-Straße in Richtung Norden während der Polizist die Schulstraße nach Westen befuhr. An der Einmündung der beiden Straßen musste der vorfahrtsberechtigte Polizist stark bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Das Pedelec wurde leicht beschädigt, die 65-Jährige blieb unverletzt.

