POL-WHV: Pressemeldung PK Jever 16.08.-18.08.2019

Sachbeschädigung - Fensterscheibe durch Steinwurf beschädigt

Schortens. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (18.08.2019) wurde eine Fensterscheibe einer Wohnung in der Moselstraße eingeworfen. Gegen 03.50 Uhr wurde der Wohnungsinhaber durch einen lauten Knall gewahr und stellte fest, dass jemand die Scheibe mit einem faustgroßen Stein eingeworfen hatte. Die Polizei in Schortens nimmt Hinweise unter 04461/918790 entgegen.

Schlägerei - Nach gemeinsamer Feier mussten drei Personen medizinisch versorgt werden.

Sande. Am 17.08.2019, gegen 03.40 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei in der Hauptstraße zwischen mehreren Personen gemeldet. Nachdem die zunächst unübersichtliche Situation durch die Einsatzkräfte aufgeklärt werden konnte, stellte sich heraus, dass zwei Männer (16 und 29 Jahre alt) offensichtlich über die Nutzung des bestellten Taxis in Streit geraten sind und sich dann bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzt haben. Eine 28 Jährige wollte diesen Streit schlichten und verletzte sich ebenfalls dabei.

Verkehrsunfallflucht - Zwei Parkplatzunfälle - Zeugenaufruf

Jever. Am Samstag wurde die Polizei Jever gleich zweimal zur Aufnahme einer Verkehrsunfallflucht gerufen. In beiden Fällen hatte sich der Verursacher unerlaubt entfernt, nachdem dieser, vermutlich beim Rangieren, einen parkenden Pkw anfuhr. Ein Unfall ereignete sich Am Bullhamm auf dem Parkplatz des dortigen Baumarktes. Hier wurde zwischen 14.15 Uhr und 14.50 Uhr ein blauer BMW angefahren. Der andere Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes Famila, Mühlenstraße. Hier wurde ein schwarzer VW Tiguan angefahren, der auf einem Behindertenparkplatz in Nähe des Haupteinganges parkte. In beiden Fällen entstand hoher Sachschaden. Die Polizei Jever bittet Zeugen sich unter 04461/9211-0 zu melden.

