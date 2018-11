POL-LB: Verkehrsunfall in Steinheim an der Murr, Straßenverkehrsgefährdung auf der BAB 81 - Gem. Steinheim an der Murr

Ludwigsburg (ots) - Steinheim an der Murr: Unfall auf Supermarktparkplatz - Zeugenaufruf

Am Dienstag gegen 20.30 Uhr ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr ein Unfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstand. Ein 50-jähriger Audi-Lenker fuhr auf dem Parkplatz geradeaus in Richtung Ausfahrt, als ein 18-Jähriger in einem Opel rechts aus einer Querspur kam und nach rechts auf die Fahrspur des 50-Jährigen abbog. Er krachte seitlich in den Audi des 50-Jährigen und verletzte ihn leicht. so dass dieser mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 18-Jährige und sein 17 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Vermutlich waren beide nicht angeschnallt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet Unfallzeugen um Hinweise.

BAB 81 / Steinheim an der Murr: Falschfahrer unterwegs

Ein Falschfahrer war am Dienstagabend auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim unterwegs. Er gefährdete vermutlich zwar mehrere Verkehrsteilnehmer, konnte glücklicherweise aber von einem beherzten Zeugen angehalten werden, bevor etwas passierte. Der 25-Jährige hatte sich gegen 20.00 Uhr wohl alkoholisiert ans Steuer eines Kleintransporters gesetzt. Nach einem Stopp auf dem Parkplatz "Kälbling" fuhr er in entgegengesetzter Richtung auf die Autobahn auf. Er befand sich auf dem rechten Fahrstreifen der Fahrtrichtung Würzburg und fuhr in entgegengesetzter Richtung. Um eine Kollision mit dem Kleintransporter zu vermeiden, mussten ihm mehrere entgegenkommende Autofahrer ausweichen. Nach circa 250 Metern hielt der 25-Jährige an, da ihm ein Kleintransporter entgegenkam, an dessen Steuer ein 48-Jähriger saß. Als der 25-Jährige daraufhin versuchte, das Auto des 48-Jährigen zu passieren, stieg der mutige Mann kurzerhand aus, blockierte ihn, nahm dem Falschfahrer die Autoschlüssel ab und informierte die Polizei, die die Fahrspur kurzzeitig sperrte. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest bei dem 25-Jährigen durch, der den Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung erhärtete und brachten den Mann anschließend zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der Kleintransporter abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell