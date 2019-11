Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 12.11.2019

Peine (ots)

Einbruch in Arztpraxis

Peine, Stadtgebiet. In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Arztpraxis, in der Beethovenstraße, ein. Sie entwendeten eine noch unbekannte Summe Bargeld und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von etwa 535 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Unbekannte Planenschlitzer

Peine, Stadtgebiet. Unbekannte Täter schlitzten, in der Zeit von Samstag, 17:30, Uhr, bis Montag, 05:00 Uhr, in der Heinrich-Hertz-Straße die Plane eines LKW und seines Anhängers mehrfach auf. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt und ohne Beute. Ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstand.

Alkoholisierter Autofahrer verunfallt

Peine, Gemeinde Ilsede. Am Sonntagabend befuhr ein 45-jähriger Ilseder, mit seinem VW, die Straße "Peiner Weg" in Ilsede. Gegen 19:00 Uhr kam der Fahrer, aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab und stößt mit seinem Auto gegen einen Zigarettenautomaten. Die Polizei bemerkte Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Eine durchgeführte Messung bestätigte dies. Sie ergab einen Wert von 0,55 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Es entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Unfall mit leicht verletzter Person

Peine, Stadtgebiet. Am Montagmorgen befuhr eine 45-jährige Ilsederin, mit ihrem VW Golf, die Werner-Nordmeyer-Straße in Peine. Aus entgegengesetzter Richtung fuhr ein 63-jähriger Peiner mit seinem VW Caddy. Als beide Autos, im Bereich der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ), abbiegen wollten, kam es zum Zusammenstoß. Die Ilsederin wurde hierbei leicht verletzt und musste im Rettungswagen behandelt werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

