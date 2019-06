Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190614.1 Itzehoe: Gasleitung beschädigt

Itzehoe (ots)

Eine beschädigte Gasleitung sorgte am heutigen Morgen in Itzehoe für Aufregung und dem Einsatz von Rettungskräften.

Gegen 09.46 Uhr beschädigte eine Baufirma im Rahmen von Bauarbeiten eine Gasleitung und eine Abwasserleitung der Oelixdorfer Straße. Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sperrten den Gefahrenbereich weiträumig ab. Eine Evakuierung der im Umkreis befindlichen Wohnblöcke und eines weiteren Gebäudes fand statt. Es waren allerdings nur wenig Bewohner zu Hause. Das zuständige Ordnungsamt Itzehoe hat die weitere Beaufsichtigung der Schadensbehebung übernommen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht genau fest. Erste Schätzungen liefen auf etwa 50 000 Euro hinaus. Gegen 14 Uhr war die Gefahrenstelle soweit gesichert, dass die Bewohner in ihre Häuser zurückkonnten. Die Stelle muss allerdings am Wochenende noch durch Sachverständige untersucht werden, so dass die Oelixdorfer Straße zwischen Gudewillkaserne und Nordschleswigstraße über das Wochenende gesperrt bleibt. Anwohner müssten über Fehrsstraße -Sandberg - Ochsenmarktskamp oder Bargkoppel ausweichen.

Da die Baufirma vermutlich einige Vorschriften missachtet hat, prüft die Polizei, ob strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen werden müssen.

Es kam zu keinem Personenschaden.

