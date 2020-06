Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Zwei Verletzte bei Unfall

Am Samstag stießen in Illerkirchberg zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr, berichtet die Polizei. Eine 61-Jährige kam von Staig-Steinberg her an die Landesstraße. Sie übersah einen VW, der von Oberkirchberg her kam. Als sie losfuhr, stieß ihr Renault mit dem VW zusammen. Dabei erlitt die VW-Fahrerin schwere Verletzungen. Die 61-Jährige wurde leicht verletzt. Gegen sie ermittelt jetzt die Polizei. Den Schaden an den Autos schätzen die Ermittler auf rund 5.000 Euro.

Die Polizei mahnt: Missachten der Vorfahrt sei eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle und meist auf Eile zurückzuführen. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Die Polizei empfiehlt, sich lieber mehr Zeit zu lassen und einmal mehr zu warten als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen.

