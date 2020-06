Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/TUT) Seat Ibiza lädiert und abgehauen 1.-3.6.20

Aldingen (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei in Spaichingen. Ein Unbekannter hat in den letzten Tagen vermutlich beim Rangieren das linke hintere Fahrzeugheck eines Seat Ibiza-Kleinwagens touchiert und rund 1.500 Euro Schaden an der Karosserie hinterlassen. Das graue Auto stand am Straßenrand Im Dörfle. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Spaichingen unter 07424 9318-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell