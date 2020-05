Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallflucht, Fahren unter Alkoholeinfluss

Eschwege (ots)

Um 14:27 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 58-Jähriger aus Wahlhausen die Straße "Am Weidengraben" in Witzenhausen aus Richtung Ermschwerd kommend. Dabei kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Bordstein und streifte mit der Fahrzeugseite ein dort aufgestelltes Hinweisschild. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der 58-Jährige seine Fahrt fort, wurde dabei aber von Zeugen beobachtet. Dabei fiel die unsichere Fahrweise, teils auch Schlangenlinien, auf. Der 53-Jährige setzte seine Fahrt über Wendershausen in Richtung Bad Sooden-Allendorf fort, fuhr dann aber auf den Parkplatz "Ludwigstein" und von dort über den Fahrradweg in Richtung Oberrieden. Auf der Fahrt nach Lindewerra (Thüringen) wurde er dann von einer Polizeistreife der Polizeistation Eschwege gestoppt.

Wie zu vermuten stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. zwei Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell