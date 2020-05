Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.05.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 21:45 Uhr befuhr gestern Abend ein 51-Jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard von Hetzerode in Richtung Bischofferode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden.

Radfahrer angefahren

Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege befuhr gestern Nachmittag, um 14:39 Uhr, die Dünzebacher Straße in Eschwege aus Richtung Stadthalle kommend und wollte nach links in die Gartenstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigte 57-jährigen Fahrradfahrer, der sich auf der Abbiegespur befand und nach links in die Dünzebacher Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte dadurch, verletzte sich leicht am Kopf und klagte über Schmerzen in der rechten Schulter. Zwecks weiteren Behandlungen wurde er in das Klinikum Werra Meißner verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1300 Euro.

Brand in Gemeinschaftsunterkunft - Kripo ermittlet

Am gestrigen Vormittag wurde gegen 11:15 Uhr der Alarm in der Gemeinschaftsunterkunft in der Stresemannstraße in Eschwege ausgelöst. Die Feuerwehr, die mit mehreren Einsatzkräften- und fahrzeugen anrückten hatten das Feuer schnell gelöscht, so dass die vorsorglich evakuierten Bewohner schnell wieder in ihre Unterkunft zurückkehren konnten. Ausgelöst wurde der Rauchmelder durch ein offensichtlich vorsätzlich gelegtes Feuer im Treppenhaus im dritten Obergeschoss, welches unbewohnt ist. Dadurch fing ein Bettlaken und ein Pullover, die dort über das Treppengeländer gelegt waren, Feuer. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR, da auch das Treppengeländer beschädigt wurde. Die Max-Woelm-Straße in Eschwege musste während des Einsatzes kurzfristig gesperrt werden.

Da in den vergangenen zwei Wochen bereits in vier Fällen der Feueralarm mutwillig ausgelöst wurde, ohne dass ein Brand vorlag, und es nunmehr zu einem ersten Brand kam, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Um Hinweise wird unter 05651/9250 gebeten.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Um 13:00 Uhr befuhr gestern Mittag ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau die B 27 und beabsichtigte in der Gemarkung von Wichmannshausen in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Dabei hielt er zunächst, fuhr dann an, musste jedoch verkehrsbedingt nochmals abstoppen. Dies übersah der nachfolgende 69-jährige Pkw-Fahrer aus Wernau (Neckar) und fuhr auf, wodurch Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand.

