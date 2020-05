Polizei Eschwege

POL-ESW: Fahrradfahrer wird das Handy gewaltsam entrissen; Polizei ermittelt gegen einen 38-Jährigen Tatverdächtigen wegen Raubes

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr wurde einem 41-jährigen Mann aus Hessisch Lichtenau auf offener Straße gewaltsam das Handy entrissen. Die Kriminalpolizei in Eschwege ermittelt gegen den mittlerweile bekannten Tatverdächtigen wegen Raubes.

Der 41-Jährige war zu der genannten Uhrzeit offenbar mit seinem Fahrrad in Hessisch Lichtenau auf der Straße Grüner Weg unterwegs, als sich ihm von hinten ein anderer Fahrradfahrer näherte. Als dieser dann auf gleicher Höhe mit dem 41-jährigen Opfer war, griff der Mann dann bei dem 41-Jährigen unvermittelt an den Lenker und riss dort ein Mobiltelefon aus einer Lenkerhalterung. Der 41-Jährige bekam sein Handy aber noch zu packen und während beide Männer mit dem Rad weiterfuhren entbrannte ein Handgemenge um das Mobiltelefon, das der Täter letztlich doch noch gewaltsam an sich bringen konnte. Das Opfer kam infolge der Auseinandersetzung mit dem Fahrrad zu Fall und zog sich dabei Verletzungen an der rechten Hand zu.

Der Täter setzte sich zunächst auf dem Fahrrad mit dem entrissenen Handy ein Stück ab, warf das Gerät aber kurz darauf wieder von sich, als der 41-Jährige lautstark mit der Verständigung der Polizei drohte. Letztlich flüchtete der Täter dann ohne weitere Beute vom Tatort.

Kurze Zeit später traf die Polizei, die von einer Zeugin des Vorfalles verständigt worden war, am Geschehensort ein und übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort. Während eine sofortige Absuche des Umfeldes nicht mehr zum Aufgreifen des Täters führte, ergaben sich währen der Befragung des Opfers dann erste Hinweise auf einen ebenfalls aus Hessisch Lichtenau stammenden 38-jährigen Mann.

Während der Ermittlungen verdichteten sich die Verdachtsmomente gegen den 38-Jährigen, der im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen schließlich vorläufig festgenommen und weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden konnte.

Im Anschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen wird nun seitens der Kriminalpolizei wegen eines Raubdelikts ermittelt.

