Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 05.05.20-2 -Straftaten-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung auf dem Gelände von ehemaligem Kieswerk

Am späten Sonntagnachmittag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr haben unbekannte Täter widerrechtlich das Gelände der Firma Oppermann zwischen Jestädt und Niederhone betreten und mit Steinen einen Schwimmbagger beschädigt. Der Schaden an dem Fahrzeug, bei dem offenbar durch Steinwürfe zwei Scheinwerfer zu Bruch gingen, wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Die Polizei in Eschwege ermittelt nun gegen die unbekannten Täter wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Fundunterschlagung

Wie jetzt bekannt wurde, kam es bereits letzte Woche Mittwoch offenbar zu einer Fundunterschlagung in einem Kaufhaus am Stad/Ecke Berggasse in Eschwege. Ein 25-Jähriger aus Eschwege war am 29. April in dem Kaufhaus unterwegs und hatte nach seinem Einkauf gegen 15.10 Uhr seine Geldbörse u.a. mit 400 Euro und diversen Papieren in einem Einkaufskorb vergessen. Als er zu dem Geschäft zurückkehrte, war die Geldbörse verschwunden.

Unbekannte richten 5000 Euro Schaden durch Errichten eines Staudammes an; große Anzahl an Forellensetzlingen aus Zuchtbetrieb aufgrund fehlender Wasserzufuhr verendet

Die Polizei in Eschwege ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt, aufgrund einer wiederholten, widerrechtlichen Stauung des Bachlaufs "Höllenbach" in der Gemarkung Berkatal, der u.a. einen Forellenaufzuchtbetrieb mit Wasser versorgt. Durch die Stauung des Baches mittels Steinen und Ästen wurde die Frischwasserzufuhr zu den Teichen des besagten Forellenzuchtbetriebs Berkatal unterbrochen, so dass in den Teichen und einem Bruthaus mehrere tausend sowohl gekaufte, als auch selbstgezogene Forellensetzlinge verendet sind. Laut dem Betreiber sei es in den vergangenen Tagen bereits dreimal zu derartigen, gleichgelagerten Vorfällen gekommen. Der materielle Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum der Vorfälle soll zwischen dem 28.04.2020, 19.00 Uhr und 03.05.2010, 12.30 Uhr liegen. In einem Fall war ein grüner VW Bus in Tatortnähe gesichtet worden.

Hinweise in den genannten Fällen erbittet sich die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell