Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 05.05.2020 -Verkehrsunfälle-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht (1)

Am Montagmorgen gegen 10.00 Uhr befuhr eine 21-jährige Autofahrerin aus Erfurt mit ihrem Fahrzeug in Wehretal-Langenhain die Eschweger Straße aus Richtung Eschwege kommend in Richtung Hundsrückstraße. Etwa in Höhe Eschweger Straße Haus Nr. 3 streifte ein der Frau entgegenkommender Lkw ihren Pkw im Vorbeifahren und setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Auto der Frau entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Fahrerseite am Auto der Frau wurde durch den Lkw komplett beschädigt. Zu dem Verursacher ist derzeit nur bekannt, dass es sich um einen rot-weißen Lkw gehandelt haben soll.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht (2)

Im Höhenweg in Eschwege, unterhalb des Hauptfriedhofs, wurde am Montagmorgen gegen 10.10 Uhr an einem am rechten Fahrbahnrand in Richtung Boyneburger Straße geparkten Pkw Golf der linke Außenspiegel abgefahren. Das Unfallgeschehen konnte von einem anderen Verkehrsteilnehmer beobachtet werden. Demnach befuhr das verursachende Fahrzeug den Höhenweg aus Richtung Friedhof kommend in Richtung Boyneburger Straße und streifte dann im Vorbeifahren den geparkten Pkw Golf. Bei dem Verursacher handelt es sich offenbar um einen grauen Pkw Ford mit ESW-Zulassung. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern an. Dieser wird sich dann wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

41-jähriger Autofahrer klagt nach Auffahrunfall über Nackenschmerzen

Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Weißenborn die Landesstraße L 3239 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Kammerbach. Hinter dem 41-Jährigen befand sich eine 67-jährige Frau Bad Sooden-Allendorf, die in ihrem Auto in gleicher Richtung unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 67-Jährige auf den Pkw des 41-Jährigen auf, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 41-Jährige klagte an der Unfallstelle über Schmerzen im Nacken-und Brustbereich. An den beiden Autos entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Unfallbeteiligten organisierten dann später noch eigenhändig den Abtransport ihrer unfallbeschädigten Fahrzeuge, da diese nicht mehr fahrbereit waren.

22-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw stößt beim Rückwärtsfahren mit 49-jähriger Autofahrerin zusammen

Gegen 15.10 Uhr am gestrigen Montagnachmittag übersah ein aus Kassel stammender 22-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw in Bad Sooden-Allendorf beim Rückwärtsfahren eine 49-jährige Autofahrerin aus Meißner und stieß mit ihr zusammen. Die Frau war von der Straße Auf dem Steineckel nach links in die Werrastraße abgebogen, der Fahrer des Klein-Lkw fuhr seinerseits in der Werrastraße rückwärts, um wieder auf die Straße Auf dem Steineckel zu gelangen. Dabei übersah er dann die Autofahrerin hinter sich. An den beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Wildunfall (1)

Montagmorgen um 05.30 Uhr stieß ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Südeichsfeld mit einem Dachs zusammen, als er die Landesstraße L 3245 zwischen Weißenborn und Röhrda befuhr. Der Schaden am Auto des jungen Mannes wird hier auf ca. 2000 Euro beziffert, das Tier war nicht mehr auffindbar.

Wildunfall (2)

Am Montagabend gegen 21.45 Uhr befuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus Meißner die Kreisstraße K 38 aus Richtung Weidenhausen kommend, in Richtung Wellingerode. Auf der Fahrt kollidierte sie dann mit einem Reh. Das Tier verschwand nach dem Zusammenstoß in der angrenzenden Feldgemarkung, am Auto der Frau entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell