Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallflucht und mit verschiedenen Fahrerkarten unterwegs

Eschwege (ots)

65-Jähriger Sattelzugfahrer muss 800 EUR Sicherheitsleistung bezahlen

Um 06:19 Uhr befuhr heute Morgen ein 65-jähriger Sattelzugfahrer aus der Slowakischen Republik die Straße "Am Baumesrain" in Eschwege. Beim Vorbeifahren streifte der Sattelzug einen geparkten VW Tiguan, wodurch ein Sachschaden von ca. 4500 EUR entstand. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr weiter, konnte aufgrund von Zeugenhinweisen aber schnell ermittelt werden.

Die aufnehmenden Beamten der Polizeistation in Eschwege stellten dabei fest, dass dem Fahrer neben der begangenen Unfallflucht noch weitere Verstöße zu Last gelegt werden konnten. So wurde beim Auslesen des EG-Kontrollgerätes festgestellt, dass der 65-Jährige ca. 20 Fahrten mit einer anderen als der auf ihn ausgestellten Fahrerkarte durchgeführt hat. Ferner wurde festgestellt, dass eine vorgeschriebene Berufskraftfahrerqualifikation fehlte, da der 65-Jährige nur als Aushilfsfahrer unterwegs war, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Für die Unfallflucht wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 300 EUR; für die Straftat der "Fälschung beweiserheblicher Daten" im Zusammenhang mit den Fahrerkarten eine Sicherheitsleistung von 500 EUR angeordnet.

Nachdem der 65-Jährige die 800 EUR bezahlt hatte, wurde ihm die Weiterfahrt bis zur Abhaltung einer regulären Ruhezeit untersagt, so dass er seine Fahrt erst ab 22:00 Uhr heute Abend fortsetzen kann. Hierzu wurde die "Gemeinschaftslizenz" sichergestellt, die dann heute Abend vor Fahrtantritt wieder ausgehändigt werden kann.

