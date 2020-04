POL-ESW: Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Um 16:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 55-Jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meinhard die Wehretalstraße in Oberhone in Richtung Niederhone. Aufgrund der verengten Fahrbahnbreite musste sie wegen eines entgegenkommenden Lkws mit Anhänger nach rechts ausweichen. Dabei wurde der rechte Vorderreifen am Bürgersteig beschädigt. Der Lkw wurde von einem 35-Jährigen aus Bad Langensalza gefahren. Schaden: 150 EUR.

Auf dem Parkplatzgelände des Edeka-Marktes in Meinhard-Grebendorf kam es gestern, um 14:22 Uhr, zum Zusammenstoß zwischen zwei Pkws, die rückwärts fuhren. Beteiligt waren eine 62-Jährige aus Bergen die rückwärts auf dem Parkplatzgelände fuhr und ein 79-Jähriger aus der Gemeinde Meißner der rückwärts ausparkte. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Beim Rangieren in der Mündener Straße in Witzenhausen-Gertenbach beschädigte gestern Nachmittag, um 15:30 Uhr, ein 57-Jähriger aus Göttingen mit einem Lkw mit Anhänger einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

