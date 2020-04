Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 28.04.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Kraftstoffdiebstahl; 150 Euro Schaden; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben aus einer Baumaschine (Raupe) 200 Liter Dieselkraftstoff im Wert von ca. 150 Euro abgezapft. Das Ganze geschah zwischen Freitagmittag 13.00 Uhr und Montagmorgen 07.15 Uhr auf dem Gelände eines Kieswerkes im Meinhard. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw; 500 Euro Schaden; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagabend 18.00 Uhr und Montagnachmittag 15.30 Uhr haben Unbekannte in Eschwege einen Pkw mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug, ein blauer Opel Meriva, war zum Tatzeitpunkt im Buchenweg in Eschwege abgestellt. Der entstandene Schaden an dem Fahrzeug wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus; Schaden 200 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter offenbar versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Lindenweg in Eschwege einzubrechen. Eine 33-jährige Hausbewohnerin war gegen 04.00 Uhr durch ihren bellenden Hund kurzzeitig wach geworden, war dann aber wieder eingeschlafen. Am anderen Morgen entdeckte die Frau dann frische Beschädigungen an der Wohnungstür, die darauf hindeuten, dass sich Unbekannte in der Nacht gewaltsam Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen wollten. Der Schaden an der Tür wird mit 200 Euro angegeben. Hinweise nimmt hier die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

Am Dienstagmorgen kollidierte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege gegen 05.40 Uhr mit einem Reh. Der Mann war mit seinem Auto auf der Landesstraße L 3242 von Albungen in Richtung Frankershausen unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn überquerte. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von 2000 Euro, das Reh verendete noch am Unfallort.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw durch verlorene Radkappe beschädigt; Verursacher entfernt sich unerlaubt; Polizei sucht Zeugen

Wie gestern bekannt wurde, ist Samstagabend zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr in der Gustav-Siegel-Straße in Hessisch Lichtenau ein blauer VW Touran durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der VW Touran stand zur Unfallzeit auf einem Parkstreifen ordnungsgemäß geparkt. In dem oben genannten Zeitraum hatte dann offenbar ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Gustav-Siegel-Straße befahren und in Höhe des VW Touran eine Radkappe verloren, die dann gegen die hintere Stoßstange des VW Touran schlug und eine Beschädigung verursachte. Der Verursacher verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne sich um seine weiteren Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

