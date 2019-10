Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB A5, Basel - Karlsruhe, Zwischen Autobahndreieck Weil und AS Efringen-Kirchen, Vollsperrung in nördliche Richtung -Erstmeldung-

Freiburg (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalles ist die Autobahn A5 derzeit ab dem Autobahndreieck Weil am Rhein in nördliche Richtung gesperrt. Der Verkehr auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe wird beim Autobahndreieck Weil auf die A98 abgeleitet. Die A5 kann zudem von der A98 in Richtung Norden nicht aufgefahren werden.

Ortskundigen Autofahrern wird angeraten den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

sk/ flz

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell