POL-ESW: Pressebericht 27.04.2020-2

Eschwege (ots)

Unbekannte entwenden Enduro-Maschine im Wert von 7000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend, 20.00 Uhr und Montagmorgen, 05.30 Uhr aus einer Lagerhalle in der Neißestraße in Eschwege ein Kraftrad entwendet. Es handelt sich bei dem Gefährt um eine weiße Enduro-Maschine von KTM. Die Motorcross-Maschine hat einen Wert von 7000 Euro und wurde ohne Kennzeichen entwendet.

Diebstahl von Kennzeichen; Polizei sucht Zeugen

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte das amtliche Kennzeichen ESW-WE 130, das an einem Pkw-Kühlanhänger angebracht war, entwendet. Der Diebstahl geschah offenbar schon im Zeitraum zwischen dem 20.03.2020 und dem 23.04.2020. Der Anhänger war im Meinharder Ortsteil Frieda in der Leipziger Straße auf einem Parkplatz, ggü. der Einmündung zur Landesstraße L 3467 Richtung Geismar, abgestellt.

Hinweise nimmt in diesen beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Einbrecher scheitern an Baucontainer; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitagnachmittag, 16.00 Uhr und Montagmorgen, 06.00 Uhr haben Unbekannte in einem Steinbruch bei Ringgau-Rittmannshausen versucht, einen Baucontainer aufzubrechen. Die Tatausführung gelang aber offenbar nicht, so dass die Täter lediglich Sachschaden in Höhe von 500 Euro anrichteten. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

38-jähriger Autofahrer nach Kollision mit Hirschkuh leicht verletzt

Montagmorgen um kurz vor 08.00 Uhr ist ein 38-jähriger Autofahrer aus Bodenrode-Westhausen auf der Kreisstraße K 42 zwischen Weißenbach und Laudenbach mit einer Hirschkuh kollidiert, die unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der Mann dem Tier nicht mehr ausweichen. An dem Auto entstand ein nicht unerheblicher Schaden, der Fahrer klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Das Tier wurde bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass es im Anschluss von seinen Leiden erlöst werden musste.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

