POL-ESW: Pressebericht 28.04.2020-2

Polizei Hessisch Lichtenau

Unbekannte stehlen E-Bike im Wert von 1700 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am heutigen Dienstagvormittag haben Unbekannte ein Pedelec vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau entwendet. Das mit einem Schloss gesicherte Fahrrad hat noch einen Wert von 1700 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Diebstahls.

Der Besitzer hatte sein E-Bike, Marke Rahleigh Impulse in der Farbe Grau, zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr auf dem Parkplatz an einem Fahrradständer und mit einem Schloss gesichert abgestellt. Später musste dann er feststellen, dass Unbekannte den Zeitraum offenbar genutzt hatten, um das Fahrrad zu stehlen. Dazu hatten die Täter zuvor das Schloss mittels eines unbekannten Schneidwerkzeugs durchtrennt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Zigarettenautomat von Hauswand gehebelt und entwendet; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagabend 20.00 Uhr und Dienstmorgen 10.30 Uhr haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Hessisch Lichtenauer Ortsteil Retterode gewaltsam von einer Hauswand ab gehebelt. Anschließend entwendeten die Täter den ganzen Automaten. Der Vorfall passierte in der Schnellröder Straße. Der Stehlschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Amtliches Kennzeichen geklaut; Polizei sucht Zeugen

Zwischen dem 23.04.2020, 19.00 Uhr und dem 27.04.2020, 16.00 Uhr haben unbekannte Täter von einem schwarzen Lkw-Sprinter das hintere amtliche Kennzeichen KS-D 2730 entwendet. Tatörtlichkeit war die Ludwigsteinstraße, Höhe Haus Nummer 93, in Witzenhausen. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

