Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Musik löst Aggressionen aus

Glanbrücken (ots)

Die Glasscheibe an einer Eingangstür hat am Dienstagabend der Nachbar eingeschlagen. Der Geschädigte würde in den Abendstunden des Öfteren Musik hören. Er vermutet, dass sich der Hausbewohner nebenan darüber ärgerte und deshalb die Sachbeschädigung vorgenommen hatte. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Das geschädigte Ehepaar verbrachte die Nacht vorsorglich in einem Hotel. Die Polizei wird die näheren Umstände sammeln und hierzu die "Parteien" anhören. |pilek-AH

