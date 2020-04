Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Container in Brand

Nordhorn (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Samstagmorgen ein Metallcontainer in der Straße Sandhook in Brand. Der mit Restmüll befüllte Container wurde durch die Feuerwehr Nordhorn gelöscht. Sie war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell