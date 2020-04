Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Reformhaus

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend versucht, in das Reformhaus in der Gymnasialstraße einzudringen. Sie schlugen mit einem Pflasterstein die Scheibe ein. In das Objekt gelangten sie nicht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

