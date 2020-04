Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Kennzeichen gestohlen

Uelsen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Freitag Zugang zu dem Gelände einer Waschstraße an der Rudolf-Diesel-Straße verschafft. Die Unbekannten durchtrennten einen Zaun und stahlen anschließend mehrere Kennzeichen dort abgestellter Fahrzeuge. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

