Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoknacker öffnen Firmen-Pkw

Neuenrade (ots)

In der Nacht zum gestrigen Montag wurde ein weißer Ford Focus, der in der Poststraße Höhe 14 geparkt war, durch Unbekannte geöffnet. Die Täter nahmen Bargeld und Tankkarten aus dem Fahrzeug mit. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell