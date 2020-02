Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos beschädigt/Beim Einkaufen bestohlen/Dieb im Pflegeheim

Iserlohn (ots)

Ein Unbekannter entfernte in der Nacht zu heute die hintere Scheibe eines roten Toyota Yaris, der am Siebrechtsweg parkte. Der Wagen wurde durchwühlt. Der Täter fand aber offenbar nichts von Wert.

An der Heinrichsallee wurden zwischen Freitagabend und Samstagmittag Kotflügel und Türen eines blauen Citroen Picasso zerkratzt. Zwischen Donnerstag- und Freitagabend passierte dasselbe an Türen und Kotflügeln eines Am Löbbeckenkopf abgestellten grauen Audi SQ5. Der Wagen wurde am Wochenende zuvor schon einmal zerkratzt. Im Laufe des Sonntagvormittags wurden an der Lessingstraße ein blauer 1er BMW und ein grauer Mini Cooper zerkratzt. Außerdem waren einige Reifen platt.

Eine 39-jährige Iserlohnerin wurde am Samstag beim Einkaufen in einem Schuhgeschäft am Alten Rathausplatz bestohlen. Während sie kurz nach 14 Uhr nach Schuhen suchte, steckte die Geldbörse in ihrer Umhängetasche. Als sie bezahlen wollte, war das Portemonnaie weg.

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen zwei Bewohner eines Pflegeheims an der Dechant-Meckel-Straße bestohlen. Er schlich sich in die Zimmer, brach Wertfächer und Schubladen auf und entwendete Bargeld und Schmuck.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell