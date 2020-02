Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann randaliert in Wohnung/Einbrüche/Schäden an Pkw/Automaten aufgebrochen/Beim Einkaufen bestohlen

Hemer (ots)

Nachdem ein 31-jähriger seine Möbel durch die Wohnung geworfen hatte, verletzte er seine Verwandten und legte sich obendrein noch mit der hinzu gerufenen Polizei an. Gegen 23 Uhr wurden Nachbarn aufmerksam auf den lautstarken Streit in einer Wohnung an der Zeppelinstraße und informierten die Polizei. Dort randalierte ein 31-jähriger Mann im Streit mit seiner Frau. Möbel flogen durch die Zimmer und gingen zu Bruch. Mutter und Schwägerin versuchten vergeblich, den Mann zu beruhigen. Sie erlitten bei dem Streit leichte Verletzungen. Die eintreffenden Polizeibeamten folgten einer Blutspur durch den Flur bis zu der Wohnungstür und klopften an. Die Ehefrau öffnete, ihr Mann donnerte die Tür wieder zu und brüllte die Beamten an. Erst nach einigem Hin und Her konnten vier Polizeibeamte den Randalierer überwältigen, während sich weitere Polizeikräfte um die Angehörigen kümmerten. Die Polizei zog weitere Kräfte hinzu, um der erheblich aufgeheizten Lage Herr zu werden. Die Polizeibeamten nahmen den 31-Jährigen gegen seinen erheblichen Widerstand und unter wüsten Beschimpfungen und Beleidigungen mit zur Wache nach Iserlohn. Dort konnte er seinen Rausch ausschlafen. Eine Verständigung mit den Frauen war nur mit Hilfe eines Dolmetschers möglich. Sie lehnten eine Anzeige ab und wollten auch die angebotene Opferhilfe nicht in Anspruch nehmen. Dennoch schrieben die Polizeibeamten eine Reihe von Strafanzeigen gegen den 31-Jährigen: wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und aufgrund eines Drogenfundes auch noch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

In den vergangenen Tagen wurde am Höcklingser Weg in eine Wohnung eingebrochen. Unbekannte beschädigten die Scheibe der Terrassentür, so dass sie die Tür von außen öffnen konnten. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Einen weiteren Einbruch gab es an der Steinstraße. Unbekannte hatten am Sonntag oder in der folgenden Nacht eine Scheibe eingeschlagen. Es wurde jedoch scheinbar nichts gestohlen.

An einem Am Tannenkopf geparkten schwarzen Honda HR-V fehlte am Montagmorgen ein Außenspiegelgehäuse. Unbekannte müssen die Haube in der Nacht entfernt und mitgenommen haben. Am Samstagnachmittag, zwischen 15.30 und 17.50 Uhr, wurde Am Heßufer die Fahrertür eines schwarzen Golfs zerkratzt.

Am Donnerstagmorgen wurden an der Hönnetalstraße zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen und leergeräumt. Die Elektronik lieferte die Tatzeiten: Der am Haus Nr. 55 angebrachte Automat wurde am Donnerstagmorgen um 1.27 Uhr geknackt, der Automat am Haus Nr. 56 um 2.24 Uhr. Die Täter müssen sich also eine erhebliche Zeit am Tatort aufgehalten haben.

Einem Hemeraner wurde am Montag beim Einkaufen in einer Bäckerei an der Europastraße die Geldbörse gestohlen. Als er gegen 7.30 Uhr sein Brot bezahlen wollte, bemerkte er, dass das Portemonnaie nicht mehr in seiner Gesäßtasche steckte. Darin befanden sich neben Bargeld diverse Papiere und die Bankkarte des Geschädigten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell