Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Sachbeschädigungen an Pkw

Menden (ots)

In der Nacht zum Montag wurde an der Stiftstraße die hintere rechte Scheibe eines schwarzen Focus beschädigt. Gestohlen wurde nichts. In der Nacht zum Samstag wurde an der Bredde die hintere Seitenscheibe eines VW Tiguan eingeschlagen.

In Schwitten, an der Wehrschau, brachen unbekannte Täter in der Nacht zum gestrigen Montag einen schwarzen Skoda Oktavia auf und stahlen im Fahrzeug liegendes Bargeld. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Schwitten nimmt die Polizei in Menden entgegen.

