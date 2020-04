Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Werkzeug aus Firmenwagen gestohlen

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht zu Freitag wurden gleich zwei in der Straße Hagelshoek abgestellte Firmentransporter aufgebrochen. In einem Fall stahlen die Täter eine Pressmaschine im Wert von 2000 Euro. Aus dem zweiten Transporter wurde diverses Werkzeug entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

