Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von vier Autoaufbrüchen in Jork - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in Jork zu einer Serie von mindestens vier Autoaufbrüchen gekommen. In den Straßen "Gartenstraße", "Glockenapfelweg" und "Schlehenstieg" sind bisher unbekannte Täter an drei BMW und einen VW-Tiguan herangegangen und haben jeweils eine Scheibe eingeschlagen.

So in das Fahrzeug eingestiegen, konnten der oder die Täter jeweils die eingebauten Navigationsgeräte ausbauen und mitnehmen.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-912970 zu melden.

