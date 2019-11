Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.11.2019

Heilbronn

Adelsheim/Großeicholzheim: Erneut Schlag gegen die Rauschgiftszene im Neckar-Odenwald-Kreis

Nachdem vor fast genau einem Jahr schon einmal eine Großmenge von 10 kg Amphetamin und 5 kg Cannabis bei einem Drogenhändler in Aglasterhausen sichergestellt und der Dealer zwischenzeitlich zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt werden konnte, waren die Rauschgiftermittler des Kriminalkommissariats Mosbach aktuell erneut im großen Stil erfolgreich. So konnten sie Anfang des Monats in Adelsheim und Großeicholzheim aufgrund umfangreicher Ermittlungsarbeit insgesamt drei Drogendealer einer Großfamilie in Adelsheim und Großeicholzheim festnehmen und einen "Bunkerkeller" in Adelsheim-Sennfeld ausheben. Sowohl in dem Bunker als auch in den Wohnungen bzw. Fahrzeugen der Dealer konnten insgesamt über 7 kg Haschisch, 2,5 kg Marihuana, 2 kg Amphetamin, 50 g Crystal Meth und fast 3500 Ecstasy-Tabletten sowie eine größere Bargeldsumme als vermeintliches Dealgeld beschlagnahmt werden. Neben den drei 34 und 24 Jahre alten Beschuldigten, gegen welche auf Antrag der Staatsanwaltschaft allesamt Haftbefehl erlassen worden war, konnte in einer von einem der Beschuldigten betriebenen Cocktailbar in Adelsheim ein bereits per Haftbefehl gesuchter 39-jähriger Mann festgenommen und den Justizbehörden übergeben werden.

