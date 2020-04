Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verdacht der Fischwilderei

Winnweiler/OT Hochstein (Donnersbergkreis) (ots)

Wie der Polizei nachträglich bekannt wurde, hat ein Vereinsmitglied des örtlichen Angelsportvereins am 20.04.2020, hinter einem Anwesen in der Alsenzstraße, eine Fischreuse in der Alsenz festgestellt, die nicht dem Verein gehört. Es handelt sich um eine handelsübliche Fischreuse, mit einem Durchmesser von rund 60 cm und einer Länge von etwa 150 cm. Als Köder wurde frisches Brot verwendet. Die Reuse wurde entfernt. Die Polizei ermittelt wegen eines Verdachts der Fischwilderei.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



